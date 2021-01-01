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İçdaş inşaat demiri ve filmaşin fiyatlarını 10$/mt düşürdü

Türk lirasının değer kaybı ve ülkedeki zorlu mali durum, başta inşaat demiri segmenti olmak üzere çelik piyasası genelinde ...

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