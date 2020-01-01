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İçdaş inşaat demiri fiyatlarını 10$/mt daha artırdı

İçdaş bugün iç piyasaya verdiği inşaat demiri fiyatlarını artan yerel hurda fiyatları ve ithal hurda piyasasındaki nispeten ...

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