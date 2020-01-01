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İçdaş haftaya yeni bir fiyat artışıyla başladı

İçdaş bugün iç piyasaya verdiği inşaat demiri fiyatlarını 12 Şubat’a kıyasla 10 TL/mt artırarak 5.040 TL/mt (610$/mt) fabrika çıkışına getirdi.

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