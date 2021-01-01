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İçdaş filmaşin fiyatlarını 10$/mt artırdı

İçdaş bugün, iç piyasaya verdiği filmaşin fiyatlarını inşaat demirine kıyasla daha güçlü talep olması nedeniyle 100 TL/mt ...

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