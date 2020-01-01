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İçdaş filmaşin fiyatını 10$/mt daha artırdı

İçdaş bugün, 24 Mayıs tarihinde, yerel filmaşin fiyatlarını 120 TL/mt (10$/mt) artırarak 8.330 TL/mt (840$/mt) fabrika çıkışı seviyesine getirdi.

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