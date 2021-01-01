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İçdaş döviz kurundaki dalgalanmaları dengelemek için uzun mamul fiyatlarını revize etti

İçdaş, bugün itibarıyla, döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle inşaat demiri fiyatlarını 8.540 TL/mt (750$/mt) fabrika çıkışı seviyesine çıkardı.

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