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İçdaş dolar bazındaki resmi uzun ürün fiyatlarını değiştirmedi

İçdaş, 6 Aralık’ta resmi inşaat demiri fiyatlarını, kur dalgalanmaları sebebiyle geçtiğimiz haftanın sonuna kıyasla 40 TL/mt ...

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