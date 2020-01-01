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İçdaş dolar bazında yerel uzun mamul fiyatlarını açıkladı

İçdaş bugün, 8 Ocak tarihinde, uzun mamul satışlarını döviz kurunda görülen dalgalanmalar nedeniyle dolar bazında açtı.

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