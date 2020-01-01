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Hurda tahminlerine rağmen ABD’de filmaşin fiyatları daha dayanıksız hale geldi

Bu ay ABD yerel değirmen hurdası fiyatlarındaki hafif artış göstergelerine rağmen, bunun ABD filmaşin fiyatları üzerinde pek etkisi olmayacak.

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