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Hint RINL önceki başarısız ihalelerin ardından kütük ihracat ihalesini satışla kapattı

Hindistan merkezli devlete bağlı çelik üreticisi RINL, geçtiğimiz haftanın sonunda açtığı 30.000 mt’luk 3SP/4SP kalite 150 mm ...

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