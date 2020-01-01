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Hint kütük ihracatçıları, yerel piyasadaki yükseliş devam ettiğinden daha yüksek fiyatlardan satış yapabilir

Hindistan’da yerel kütük fiyatlarındaki artış, üst üste ikinci haftada da hız kesmeden devam etti.

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