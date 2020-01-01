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Hint kütük ihracatçıları satışlara devam etmek için fiyat aralığını genişletti

Hindistan çıkışlı kütük piyasası, ihracatçılar, Çin’de iyileşen beklentilerden destek bulurken, diğer Asya piyasalarından karşı teklifler düşük kaldı.

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