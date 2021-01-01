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Hint entegre olmayan çelik üreticileri stok artışı ve talepteki gerilemenin derinleşmesiyle inşaat demiri fiyatlarını düşürdü

Hint entegre olmayan çelik üreticilerinin inşaat demiri fiyatları, bölgedeki piyasalarda 1.500-3.000 INR/mt (20-41$/mt) ve üzerinde düşüşler kaydetti.

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