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Hindistan’da inşaat demiri piyasası inşaat sektöründeki toparlanmayla birlikte canlandı, fiyatlar kademeli olarak artacak

Hindistan’da yerel inşaat demiri piyasası, fiyat ve satış hacmi bakımından hafifçe yukarı yönlü hareket gösterdi.

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