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Hindistan kütük ihracat piyasasını arz düşüşü korkusu sardı, fiyatlar yükselecek

Geçtiğimiz hafta Hindistan’ın kütük ihracatı belirsizliğe girdi ve entegre çelik üreticileri fiyatlarını sabit tuttu.

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