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Hindistan kütük ihracat piyasasında görünüm iyileşse de kârlılık kısıtlı kaldı

Bu hafta Hindistan kütük ihracat piyasası, Çin’den gelen talebin canlanması ve karşı tekliflerin 600$/mt FOB seviyesinin ...

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