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Hindistan inşaat demiri piyasası durgun, entegre olmayan üreticiler kârlılıklarını artırmak için kütük fiyatlarının düşmesini bekliyor

Hindistan inşaat demiri piyasası, entegre olmayan çelik üreticilerinin fiyatlarında değişiklik yapmamasına bağlı olarak durgun seyretti.

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