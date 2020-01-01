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Hindistan iç piyasasında filmaşin fiyatları - Hafta 52

Hindistan’da 5,5 mm’lik filmaşin fiyatları geride kalan bir haftalık süre içerisinde 1.000 INR/mt yükseldi.

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