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Hindistan iç piyasasında filmaşin fiyatları - Hafta 14

Hindistan’da 5,5 mm’lik filmaşin fiyatları geride kalan bir haftalık süre içerisinde 500 INR/mt (7$/mt) düştü.

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