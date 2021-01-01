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Hindistan iç piyasasında filmaşin fiyatları - 41. Hafta

Hindistan’da 5,5 mm ebatlı filmaşin fiyatları, 1.200 INR/mt (16$/mt) artışla 51.950 INR/mt (690$/mt) saha çıkışı seviyesine yükseldi.

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