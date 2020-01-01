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Hindistan çıkışlı yeni kütük ihalesi 10$/mt’un üzerinde düşüşle kapandı

Hindistan devletine bağlı bir üreticinin 30.000 mt’luk 150 mm kütük ihracat ihalesi kapandı.

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