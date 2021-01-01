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Hindistan çıkışlı kütük fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor, ihracat hala odak noktası

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Çin’in ithal yarı mamullere olan ilgisinin sıvı çelik fiyatlarındaki düşüş ...

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