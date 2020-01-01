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Hindistan çıkışlı kütük fiyatları Çin’in kütük talebiyle desteklendi

Hindistan çıkışlı kütük fiyatları haftalık bazda 5-10$/mt artışla 555-580$/mt FOB aralığında yer alıyor.

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