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Hindistan çıkışlı kütük fiyatları Çin'in alım yapmaması sonucu düştü

Hindistan’ın kütük ihracatı, bu hafta Asya pazarlarında alımların zayıflaması ve Çinli ithalatçıların piyasadan çekilmesinden etkilendi.

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