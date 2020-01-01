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Hindistan çıkışlı kütük bağlantı fiyatları, Çin’deki olumlu görünüm nedeniyle yükseldi

Hindistan çıkışlı 3SP kütük ihale olmaksızın 550$/mt FOB seviyesinden Çin’e tedarik gerçekleştirmek amacıyla bir ticaret şirketine satıldı.

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