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Güneydoğu Asyalı müşteriler 300.000 mt’dan fazla ithal inşaat demiri aldı, fiyatlar yükselmeye başladı

Başta Hong Kong olmak üzere, Güneydoğu Asyalı alıcılar, geçtiğimiz hafta ithal inşaat demiri alımlarında aktifti.

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