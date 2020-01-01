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Güneydoğu Asya’da kütük tedarikçileri fiyat yükseltti

Güneydoğu Asya’da bazı büyük ölçekli kütük tedarikçileri, bu ay talep tekrar geldiğinde pazarlıklara daha yüksek seviyelerden ...

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