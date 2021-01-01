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Güneydoğu Asya’da kütük fiyatları yükseldi, alıcılar düşük fiyatlı alımlarından sonra yenilerinden uzak duruyor

Güneydoğu Asya’da ithal kütük fiyatları, bu hafta Çin’de görülen artışlara paralel olarak yükseldi.

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