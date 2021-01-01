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Güneydoğu Asya’da ithal kütük fiyatları yükseldi, ancak kabul edilebilir seviye 700$/mt CFR’ın altında

Çin’de hızla artan kütük fiyatları ve talebi Güneydoğu Asya piyasasında ithalat fiyatlarını artırdı, ancak alıcılar bu yükselişi ...

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