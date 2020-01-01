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Güneydoğu Asya’da ithal kütük fiyatları arttı, Çin’e daha yüksek fiyatlardan satış yapılamadı

Bu hafta Çin kütük ithalat piyasasının görünümü çok iyi olmasa da ve tedarikçilerin çoğu burada bağlantı fiyatlarını ...

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