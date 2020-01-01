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Güneydoğu Asya’da ithal kütük fiyatları 600$/mt CFR’ı aştı

Kısıtlı teklif sayısı ve yükselen hurda fiyatları Güneydoğu Asya’da kütük fiyatlarını tekrar yükseltmeye devam etti.

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