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Güneydoğu Asya’da ithal kütüğe talep arttı, üreticiler yeniden satış yapmaya başladı

Geçtiğimiz hafta Güneydoğu Asya’da ithal kütük talebi iyileşti ve üreticiler verdikleri aradan sonra satışlarına yeniden ...

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