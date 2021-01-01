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Güneydoğu Asya’da ithal inşaat demiri fiyatlarının daha da düşmesi bekleniyor

Geçtiğimiz bir haftalık süre boyunca, Çin çıkışlı inşaat demiri fiyatları keskin bir şekilde düşerek, yerel pazarda fiyatların ...

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