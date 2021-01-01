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Güneydoğu Asya’da ithal filmaşin fiyatları sabit, Çin çıkışlı teklifler kabul edilebilir seviyeye yaklaşıyor

Çin çıkışlı filmaşin fiyatları, düşen vadeli inşaat demiri ve yerel filmaşin fiyatları nedeniyle geçtiğimiz haftaya kıyasla ...

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