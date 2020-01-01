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Güneydoğu Asya’da inşaat demiri fiyatları düştü, Çin piyasanın dışında kaldı

Bu hafta, Güneydoğu Asya’ya yapılan bağlantılarda Türkiye çıkışlı inşaat demiri fiyatları, geçtiğimiz hafta alınan duyumlara göre, düştü.

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