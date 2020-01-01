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Güneydoğu Asya’da filmaşin fiyatları daha da arttı, Çin’in fiyatları şu ana kadar olumlu kaldı

Güneydoğu Asya’da filmaşin fiyatlarındaki artış grafiği devam etti ve söz konusu artış geçen haftadan bile daha keskin oldu.

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