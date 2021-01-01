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< Uzun Ürünler ve Kütük

Güneydoğu Asya, Çin’e satılması planlanan kütüğü 700$/mt CFR’ın altından satın aldı

Piyasa kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, başlangıçta Çin’e gönderilmesi planlanarak alınan birkaç kütük pozisyon kargosu ...

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