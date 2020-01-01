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Güneydoğu Asya çıkışlı kütük satışları düşük fiyatlardan gerçekleşmeye devam ediyor

Geçtiğimiz Pazartesi günü, Malezya çıkışlı bir 3 sp kalite kütük satışı Çin’e 595$/mt CFR seviyesinden gerçekleşti.

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