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Ege Bölgesi’nde filmaşin fiyatları tekrar yükseldi

İzmir’de faaliyet gösteren bir filmaşin üreticisinin 5,5-16 mm kalınlıkta filmaşin fiyatları tekrar yükseldi.

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