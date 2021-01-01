﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Uzun Ürünler ve Kütük

Düşük karşı teklifler BDT çıkışlı kütük fiyatları üzerindeki baskıyı artırdı

Türkiye’deki zayıf kütük fiyatları ve Çin piyasasındaki olumsuz görünüm, bu haftanın sonunda BDT çıkışlı kütük fiyatları üzerinde ...

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.