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Çin’in kütük ithalatı kısa vadede durgun seyredecek, Asya’daki fiyatlar üzerinde baskı kuracak

Çin ithal kütük piyasası durgun seyretmeye devam etti.

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