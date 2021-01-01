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Çin’in inşaat demiri fiyatları artarken Güneydoğu Asyalı alıcılar Hindistan’dan almayı tercih etti

Geçtiğimiz hafta, Çin çıkışlı inşaat demiri teklifleri, vadeli inşaat demiri fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle hafifçe arttı.

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