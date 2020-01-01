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Çin’in filmaşin ihracat piyasasında beklentiler zayıfladı, nispeten yüksek demir cevheri fiyatları destek sağlıyor

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde Çin çıkışlı filmaşin için ortalama fiyatlar, nispeten yüksek demir cevheri fiyatları nedeniyle yatay seyretti.

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