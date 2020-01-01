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Çin’e tatil döneminde satış yapan Endonezyalı Dexin Steel kütük ihracat fiyatlarını artırdı

Güneydoğu Asya’nın önde gelen kütük ihracatçılarından Endonezyalı Dexin Steel bu haftanın başında Çin’e bir satış gerçekleştirdi.

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