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< Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de yerel uzun mamul talebi güçlü, fiyatlar hafifçe arttı

19 Nisan tarihinde sona eren haftada Çin’de iç piyasaya verilen inşaat demiri ve filmaşin fiyatları önce arttı, daha sonra yatay seyretti.

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