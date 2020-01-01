﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de yerel uzun mamul fiyatları kademeli olarak arttı ancak görünüm hala olumsuz

26 Ekim tarihinde sona eren haftada, Çin’de ortalama yerel inşaat demiri ve filmaşin fiyatları, yetersiz arz ve iyi talep sayesinde arttı.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kullanıcı Bilgisi

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.