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Çin’de yerel çelik profil fiyatları fiyat dalgalanmaları nedeniyle hafifçe arttı

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Çin’de yerel çelik profil fiyatları, fiyat dalgalanmalarının ardından haftalık hafifçe arttı.

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