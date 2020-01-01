﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de vadeli inşaat demiri fiyatlarının daha da düşmesi kütük ithalatını durdurdu

İnşaat demiri ve sıcak sac dahil olmak üzere Çin’deki vadeli tüm başlıca çelik ürünü fiyatları keskin bir şekilde geriledi.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.