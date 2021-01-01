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Çin’de vadeli inşaat demiri fiyatlarındaki artışlar Güneydoğu Asya’da ithal fiyatları destekleyebilir

Bu hafta, Çin çıkışlı inşaat demiri fiyatları, yeni yıl tatili nedeniyle yatay seyretti, ancak vadeli fiyatlardaki ...

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