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Çin’de kütük fiyatları kademeli olarak iyileşiyor, ancak ithal kütük alımları hala yavaş

Çin piyasasında yerel kütük fiyatları bu hafta iyileşmeye başladı, ancak büyük ...

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